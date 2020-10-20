20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация МЧС Беларуси продолжает помогать Турции в тушении лесных пожаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Авиаторы МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь турецким спасателям в тушении пожаров в горно-лесистой местности. Два борта Ми-8 с площадок Кемальпаша и Куюджак уже совершили 275 полетов и произвели 1355 сбросов воды. Их общий налет составляет 421,58 часа", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, к местам ликвидации пожаров доставлены 194 турецких спасателя. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до конца октября.

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, в помощи пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-