Авиация МЧС Беларуси продолжает помогать Турции в тушении лесных пожаров

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Два борта Ми-8 с площадки Кемальпаша Турецкой Республики уже совершили 284 полета и произвели 1 375 сбросов воды. Общий налет белорусских спасателей составляет 439.25 часов. Кроме того, осуществлена доставка 212 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до конца ноября", - рассказали в пресс-службе.

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-