Авиация МЧС продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают как нести дежурство на территории нашей страны, так и оказывать помощь в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

С начала года на различных авиационных судах над территорией Беларуси осуществлено 353 полета, во время которых обнаружено 182 пожара. Именно авиационный мониторинг позволяет выявлять загорания в экосистемах на ранней стадии, что способствует их быстрой ликвидации и минимизации последствий от их возникновения.

Два борта Ми-8 с площадок Пойраз и Мармарис Турции уже совершили 157 полетов и произвели 815 сбросов воды. Их общий налет составляет 243,59 часов. Кроме того, осуществлена доставка 55 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября.

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-