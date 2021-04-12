12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация МЧС проводит мониторинг пожаров в экосистемах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха авиация МЧС увеличила интенсивность полетов на авиационное патрулирование лесов. Мозырское авиаотделение 11 апреля выполнило полеты по авиалесоохране на территории Гомельской области, где были обнаружены 3 лесных пожара на территориях Мозырского и Наровлянского лесхозов: в Осовецком, Вербовичском и Колеговском лесничествах. Все пожары ликвидированы.

Авиапатрулирование осуществляют самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2 с десантно-пожарными группами на борту, которые при необходимости могут быть десантированы у очага пожара для его локализации и последующей ликвидации. В случае обнаружения больших очагов пожаров для их оперативной ликвидации будут задействованы вертолеты AS-355, Ми-8 и Ми-26 с водосливными устройствами, вмещающими от 500 л до 15 т воды.

Оперативная информация об обстановке с пожарами в природных экосистемах доступна на сайте МЧС и в мобильном приложении МЧС "Помощь рядом".-0-