Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года - Авраменко

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационная инспекция будет создана в Беларуси в ближайшие два года. Об этом заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на коллегии Департамента по авиации, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что предложение о создании инспекции было поддержано главой государства. Соответствующий указ был подписан им в сентябре прошлого года. "Сегодня мы должны эту задачу развить - обеспечить (авиацию. - Прим. БЕЛТА) высокопрофессиональными кадрами, которые бы, безусловно, выполняли свои функциональные обязанности. Это вопрос безопасности, а вопросы безопасности в авиации превыше всего", - подчеркнул Алексей Авраменко.

По его словам, сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы организовать подготовку летных специалистов на базе Белорусской государственной академии по авиации. Что же касается сроков, то министр подчеркнул: "Эту задачу мы должны реализовать в ближайшие два года".

Как сообщалось, авиационная инспекция будет подчиняться непосредственно Департаменту по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Она будет осуществлять ряд функций специально уполномоченного органа в области гражданской авиации в рамках международных обязательств государства.

Появление авиационной инспекции позволит достичь необходимого уровня соответствия системы контроля государства за обеспечением безопасности полетов международным стандартам, а также усилить надзор за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью.-0-