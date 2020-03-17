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17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России Александр Суворов.
"Мы связывались с Белорусской железной дорогой и компанией "Белавиа", - сказал дипломат. - На данный момент, что касается компании "Белавиа", все рейсы из аэропортов Москвы Домодедово и Шереметьево остаются. Железнодорожное сообщение также остается".-0-