Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни - Головченко

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией, которое было прервано российской стороной в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет возобновлено в ближайшие дни. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь", - отметил Роман Головченко.

Отвечая на уточняющий вопрос о конкретных сроках открытия границы, премьер-министр Беларуси сказал: "Конкретно пока не называют, просят подождать официального решения".-0-