Авраменко и Пиневич обсудили с послом Беларуси сообщение с Великобританией в новогодние праздники

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович 21 декабря в телефонном разговоре с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем и министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Авраменко обсудил актуальные вопросы, связанные с эпидситуацией в Великобритании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Лондоне.

Предметно обсуждалось резкое ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Великобритании и введение в ряде европейских стран запрета на въезд британских граждан. Собеседники обменялась мнениями по поводу возможных последствий всплеска заболеваемости в Великобритании для эпидобстановки в Беларуси и транспортного сообщения между двумя странами в предстоящие новогодние праздники.

"Государственные органы Республики Беларусь совместно с посольством осуществляют постоянный мониторинг развития данной ситуации. В нынешних условиях сохраняется авиасообщение между Беларусью и Великобританией", - отметили в белорусском загранучреждении.-0-

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