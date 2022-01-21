Авраменко: Национальный аэропорт Минск должен быть конкурентоспособным транзитным авиахабом

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск должен быть конкурентоспособным транзитным авиахабом. Об этом во время рабочего визита в аэропорт заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

На совещании с участием директора Департамента по авиации Артема Сикорского и руководства аэропорта рассматривалась архитектурная концепция развития территории крупнейшего аэроузла страны. Алексей Авраменко детально ознакомился с предлагаемой концепцией и подчеркнул, что все проекты по развитию аэропорта - это проекты республиканского масштаба.

"Беларусь - транзитное государство, а Национальный аэропорт - ключевой транспортный объект страны. Основная наша задача - создать здесь конкурентоспособный транзитный авиахаб. Для этого необходима современная многофункциональная инфраструктура, способная обеспечивать качественное обслуживание пассажирских и грузовых авиаперевозок, расширить спектр предоставляемых на территории аэропорта услуг, в том числе бизнес-партнерам", - сказал он.

Архитектурная концепция предусматривает строительство на привокзальной площади Национального аэропорта новых терминалов, гостиницы, многоуровневых паркингов на месте существующих автостоянок, топливно-заправочного комплекса для воздушных судов, здания службы "Кэтеринг". Разработанная Институтом "Белгоспроект" концепция - важная составляющая комплексного плана развития Национального аэропорта на ближайшую перспективу. План включает, в том числе, строительство железнодорожной ветки из Минска в аэропорт.

Как отметил генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко, несмотря на снижение интенсивности международных полетов в условиях пандемии, аэропорт уже готов вернуться к допандемийным прогнозам развития авиации Беларуси.

Министр поручил руководству аэропорта проработать подробный план поэтапной реализации концепции с указанием сроков исполнения. Алексей Авраменко также поставил задачу разработать так называемую "карту инвестора", которая позволит потенциальным инвесторам иметь всю информацию о запланированных объектах.-0-