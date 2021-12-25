Авраменко назвал развитие научного потенциала одной из основных задач института "Транстехника"

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко назвал развитие научного потенциала и повышение качества подготовки кадров основными задачами для института "Транстехника". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.

Алексей Авраменко провел рабочее совещание в БелНИИТ "Транстехника". Он ознакомился с материально-технической базой, деятельностью и перспективами предприятия.

В выступлении министр отметил: институт - ведущий отраслевой научный центр Минтранса. Вместе с тем назрела необходимость изменить подходы к работе организации. "Транстехника" проводит комплексные научные исследования, направленные на разработку проектов нормативных правовых актов, государственных и отраслевых программ развития транспортного комплекса республики. Именно поэтому институт должен быть на шаг впереди, закладывать основные тенденции и тренды будущего. Необходимо совершенствовать работу. Мир стал очень подвижен, особенно в развитии торговой конкуренции и грузопотоков", - сказал Алексей Авраменко.

Генеральный директор института Любовь Агалова подчеркнула: учреждение наряду с научной осуществляет производственную и образовательную деятельность. "В планах - расширять сферы деятельности в области транспортной безопасности перевозок пассажиров и грузов, цифровизации транспорта и логистики, наращивать научный потенциал и подготовку научных кадров высшей квалификации", - отметила она.

БелНИИТ "Транстехника" работает как центр компетенций и инноваций, улучшает эффективность транспортных организаций, эксплуатационную надежность транспорта и качество транспортных услуг, повышает квалификацию руководителей и специалистов, организует переподготовку по рабочим специальностям.-0-