Авраменко: необходимо внедрять инновационные технологии в перевозочный процесс

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо внедрять инновационные технологии в перевозочный процесс. Об этом сегодня сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения моторвагонного депо УП "Минское отделение Белорусской железной дороги", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Общаясь с трудовым коллективом депо, Алексей Авраменко отметил весомый вклад предприятия, а также всего Минского отделения БЖД, в повышение качества как пассажирских, так и грузовых железнодорожных перевозок. "Минское отделение железной дороги - важнейшее звено в системе обеспечения перевозки грузов страны. Предприятие выполняет порядка трети всех грузоперевозок магистрали, половина из которых - транзитные. Поэтому сегодня одной из ключевых задач развития является внедрение в перевозочный процесс инновационных технологий и технических решений", - подчеркнул он.

В свою очередь начальник моторвагонного депо Алексей Вашкевич доложил главе транспортного ведомства о выполнении социально-экономических показателей и перспективах развития предприятия. По его словам, организация выполняет пассажирские перевозки поездами городских, региональных, межрегиональных, международных линий эконом- и бизнес класса. В соответствии с госпрограммами развития железнодорожного транспорта Беларуси на 2011-2015 и 2016-2020 годы в депо был внедрен новый формат пассажирских перевозок, на баланс предприятия принят инновационный подвижной состав производства компании Stadler Rail Group.

"Приобретение пассажирских поездов нового поколения позволяет обеспечивать высокие скорости движения, привести уровень качества и безопасности перевозок в соответствие с мировыми стандартами", - подчеркнул Алексей Вашкевич.

Минское отделение БЖД представляет собой 29 обособленных структурных подразделений, 72 станции, 126 остановочных пунктов, четыре вокзала, на которых трудятся 16 тыс. работников. Предприятие располагается в пределах трех областей (Минской, Витебской, Гродненской) и находится на пересечении общеевропейских транспортных коридоров II (Запад - Восток) и IX (Север - Юг).-0-