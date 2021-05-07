Авраменко: подвиг Великой Победы навсегда останется в памяти народа

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Победы министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Макася, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Общаясь с Николаем Николаевичем, Алексей Авраменко выразил большую благодарность за внесенный вклад в освобождение от немецко-фашистских захватчиков, смелость и стойкость духа.

"Для всех нас 9 Мая - наиважнейшая дата и величайший праздник. Сегодня мы чтим память павших. Этот подвиг навсегда останется в памяти народа. К сожалению, осталось так мало людей, кому лично можно сказать спасибо за проявленный героизм, поэтому я очень рад, что мне выпала честь поблагодарить наших ветеранов в вашем лице. Низкий поклон вам за мирное небо над головой", - сказал министр. Он также вручил ценные подарки и цветы с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Фото mintrans.gov.by

Николаю Макасю 93 года, он перенес все тяготы военного лихолетья и послевоенного восстановления. В 1936 году у него умерла мама, в 1942-м был расстрелян отец. После чего он пошел в партизанский отряд. С января 1942 года по июль 1944-го участвовал в боевых действиях в составе партбригады "Буревестник". Был ранен и контужен. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Также Алексей Авраменко сегодня возложил цветы к памятному знаку ветеранам дорожного хозяйства. Он отметил, что уже в мирное время одной из важнейших задач являлось восстановление автомобильных дорог. А хорошо развитая дорожная сеть республики создана многими поколениями белорусских дорожников.

"Опираясь именно на знания, накопленный опыт и следуя их примеру, специалисты данной сферы сегодня успешно выполняют поставленные задачи и реализуют важные транспортные проекты", - подчеркнул он.

В мероприятии также приняли участие представители "Минскавтодор-Центра", "БелдорНИИ", холдинга "Белавтодор" и Республиканского общественного объединения ветеранов дорожного хозяйства и Белпрофтранса.

Памятный знак ветеранам дорожного хозяйства располагается в деревне Жуков Луг вблизи трассы М2. Его торжественное открытие состоялось 28 июня 2018 года.-0-