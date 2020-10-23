Авраменко: постоянное совершенствование сети автодорог - гарантия стабильной работы экономики

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянное совершенствование сети автодорог является гарантией стабильной работы экономики. Такое мнение высказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, обращаясь с поздравлением к работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Наша страна является государством с развитой автомобильной и дорожной инфраструктурой, от качества которой напрямую зависит скорость доставки пассажиров и грузов, транзитная привлекательность республики. Постоянное совершенствование сети автомобильных дорог - важнейший государственный приоритет, гарантия стабильной работы экономики, укрепления международных связей, существенная составляющая эффективного развития больших и малых городов", - говорится в обращении.

Министр отметил, что ежедневно перед дорожниками появляются новые задачи. Сегодня главные из них - это улучшение качества реконструкции автодорог, освоение и использование современных технологий и материалов, повышение безопасности дорожного движения.

"Автомобильный транспорт, являясь стратегической отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны. А его надежная, бесперебойная и слаженная работа влияет на все сферы жизни человека", - подчеркнул Алексей Авраменко.-0-