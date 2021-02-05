Авраменко рассказал об основных задачах Минтранса на 2021 год

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об основных задачах Минтранса на 2021 год рассказал сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говоря о задачах на 2021 год, в первую очередь отмечу стабилизацию финансового состояния основных наших предприятий, которые очень серьезно в прошлом году пострадали от последствий пандемии. В частности, это авиационные, железнодорожные организации, Национальный аэропорт Минск, где произошло фактически на 60% падение пассажирских перевозок", - сказал Алексей Авраменко.

Минтранс в 2021 году планирует реализовывать ряд инфраструктурных объектов. "В этом году завершим дорогу первой категории Минск - Смолевичи, реконструкцию дороги Р23 до Солигорска (это почти 20 км дорог первой категории). Планируем также приступить к реализации проекта автодороги Р46. Будем готовить обоснование инвестиций для последующей модернизации на ближайшую пятилетку автодороги М1/Е30", - рассказал министр.

В планах также развитие грузовых железнодорожных перевозок, в первую очередь контейнерных. Будут прилагаться усилия для восстановления потоков в авиационной и железнодорожной сферах.-0-

Авраменко: авиационный и ж/д транспорт готовы обеспечить все требования к эпидбезопасности

Убытки транспортной отрасли из-за пандемии составили около Br350 млн - Авраменко