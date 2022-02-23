Авраменко: референдум определит контур будущего развития страны

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум определит контур будущего развития страны. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, который сегодня принял участие в досрочном голосовании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
"Сегодня мы определяем будущее Беларуси. Предлагаемые изменения в Основной закон затрагивают интересы каждого жителя нашей страны. Это касается важнейших составляющих социального блока - бесплатная медицина, образование, пенсионное обеспечение, поддержка многодетных семей и молодежи", - сказал Алексей Авраменко.
Он также обратил внимание на новшества в сфере государственного устройства. В их числе определение статуса Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, распределение обязанностей между государственными органами, усовершенствование работы всех ветвей власти.-0-