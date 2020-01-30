Авраменко считает открытие авиарейсов между регионами неперспективным

30 января, Минск/Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко считает неперспективным открытие авиасообщения между областными аэропортами. Об этом он заявил в интервью газете "Рэспублiка", сообщает БЕЛТА.

"Если честно, то я такой перспективы не вижу, - сказал министр. - Мы сегодня сокращаем время движения поездов между крупными городами, из Гомеля до Минска можно доехать уже за три часа. В аэропорт же нужно приезжать за два часа до вылета, потом полет, дорога из аэропорта. Получается сопоставимое время, а стоимость билета может быть дороже".

При этом Алексей Авраменко не исключает: если говорить о полетах, к примеру, из Витебска в Брест (т.е. на дальние расстояния), то в этом есть целесообразность. "Но надо четко просчитывать, кто будет летать этим рейсом, будет ли там постоянный пассажиропоток, какой тип воздушных судов можно использовать", - уточнил руководитель ведомства.

Как сообщалось БЕЛТА в конце прошлого года, Министерство транспорта и коммуникаций изучает возможность открытия рейсов между региональными аэропортами в 2020 году.-0-

Обучение пилотов в Беларуси начнется не раньше 2022 года - Авраменко Под школу пилотов, по словам министра, скорее всего, придется строить новый корпус академии. "Мы сейчас ведем переговоры с Банком развития, чтобы привлечь финансирование под этот проект", - сказал он.