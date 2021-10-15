Авраменко: запрет на полеты над Беларусью сказался прежде всего на пассажирах

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введенные в отношении Беларуси ограничительные меры в области авиации сказались прежде всего на пассажирах. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, который принял участие в форуме министров в рамках Второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

В своем выступлении Алексей Авраменко отметил, что транспортная сфера является важным составным элементом мировой экономики. Особенно велика ее роль для экспортно ориентированной экономики, примером которой является Беларусь. "В нашей стране на постоянной основе проводится работа по обеспечению устойчивого развития транспорта и восстановлению экономики после ее небольшого снижения в период пандемии. Мы инвестируем существенные ресурсы в развитие сети автомобильных и железных дорог, аэропортов, средств доставки грузов и пассажиров", - сказал он.

Беларусь в период локдауна 2020 года не закрыла свои аэропорты, в том числе для транзитных воздушных судов, и продолжала полеты по открытым направлениям, став гуманитарным коридором для десятков тысяч пассажиров со всего мира. "Введенные в отношении Беларуси ограничительные меры в области авиации сказались не только на нашей республике. Облетая страну, авиакомпании всего мира, увеличивая протяженность маршрутов, наращивают количество выбросов углекислого газа и повышают стоимость перевозки, что непосредственно сказывается на пассажирах", - подчеркнул министр.

Кроме того, руководитель транспортного ведомства обозначил важность участия Беларуси в китайской инициативе "Пояс и путь". Динамично развиваются контейнерные перевозки в сообщении Китай - Европа - Китай, на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" создается крупный логистический центр.

"Работа, проводимая в Беларуси в области транспорта, в полной мере совпадает с целями и задачами, выработанными Организацией Объединенных Наций по устойчивому транспорту", - заключил Алексей Авраменко. Он также выразил уверенность, что конференция будет способствовать появлению новых идей в области совершенствования процессов на транспорте, способствующих достижению Целей устойчивого развития.-0-