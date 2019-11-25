Австрия готова делиться с Беларусью опытом работы добровольных пожарных дружин

25 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Австрия готова делиться с Беларусью опытом деятельности добровольных дружин в борьбе с пожарами. Это отметил командир добровольной пожарной и спасательной службы в австрийской федеральной земле Тироль Эрнст Штекль на организованной посольством Австрии в Беларуси белорусско-австрийской встрече в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эрнст Штекль рассказал о роли добровольных дружин в противопожарной защите лесов и вопросах гражданской обороны. К примеру, в регионе Тироля, где проживают около 550 тыс. человек, действуют 337 добровольных пожарных дружин с участием около 32 тыс. добровольцев. Дружины оснащены по последнему слову техники, примерно через 5-10 минут около 40 добровольцев выезжают на помощь при пожарах, наводнениях, ураганах.

Добровольное противопожарное движение развивается в Австрии с середины XIX века и доказало свою эффективность. Вступить в дружину несложно. Вначале новичок в качестве наблюдателя участвует в учениях, и, если нравится, остается работать. В конце года проводится открытое отчетное собрание, на котором в том числе принимают присягу новички.

Финансирование этой общественной организации осуществляется из бюджета общинных муниципалитетов. При необходимости крупных покупок, к примеру дорогостоящей автотехники, средства выделяются из бюджета федеральной земли. Существуют и частные пожертвования. "Чем больше выезжаем на вызовы, тем крупнее, как правило, пожертвования", - сказал руководитель дружины. За ложные вызовы предусмотрены штрафы, в Тироле это примерно около 450 евро.

Презентация этой важной общественной деятельности вызвала интерес белорусских специалистов. Во встрече приняли участие представители различных министерств и ведомств, в том числе МЧС Беларуси.-0-