Австрия готова к проектам с Беларусью по вовлечению в хозоборот пострадавших от аварии на ЧАЭС районов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрия готова участвовать в проектах Беларуси по вовлечению в хозоборот пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий. Речь об этом и других перспективах двустороннего сотрудничества шла сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Недавно был запущен международный проект с участием Беларуси, Австрии и Финляндии, который направлен на предотвращение лесных пожаров на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Он включен в одну из масштабных программ Евросоюза. "Думаю, у нас могут быть и другие проекты по чернобыльской тематике. Это интересно Австрии прежде всего с точки зрения, каким образом можно вовлечь в хозяйственный оборот территории, пострадавшие от ЧАЭС, - отметила Алоизия Вергеттер. - Речь идет в том числе о производстве биомассы и ее использовании в энергетических целях".

Алоизия Вергеттер

В целом австрийский бизнес проявляет большой интерес к сельскому хозяйству Беларуси, подчеркнула посол. Австрийские сельскохозяйственные научно-исследовательские институты также заявляют о готовности развивать партнерство с белорусскими научными учреждениями в сфере агропромышленного производства.

Председатель Совета Республики поддержал инициативу о партнерстве двух стран по чернобыльской тематике. Он предложил курировать проект на уровне Совета Республики и посольства Австрии в Беларуси. "Это вопросы мониторинга, медицины, науки, вовлечения загрязненных территорий в хозяйственный оборот. И здесь можно говорить не только о производстве и использовании биомассы, но и технических культур. Давайте посмотрим, как это можно сделать", - сказал он.

Михаил Мясникович также предложил обсудить возможности взаимодействия двух стран в животноводстве. По мнению спикера, у Беларуси и Австрии в целом хорошие перспективы сотрудничества. Особое внимание он уделил вопросам развития региональных связей.-0-

Фото Максима Гучека