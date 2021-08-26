Австрийский депутат о белорусской оппозиции: если она призывает к санкциям, то должна прямо сказать о своей цели разрушить страну

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиция, которая призывает к санкциям против своего же народа, выступает за анархию в стране. Такое мнение высказал сегодня в Доме дружбы член коммунистической партии Штирии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия, член городского совета города Леобен доктор Вернер Герхард Мургг, который в составе делегации общества австрийско-белорусской дружбы посещает с визитом нашу страну, передает корреспондент БЕЛТА.По просьбе журналистов австрийский депутат высказал свое отношение к тем, кто призывает к санкциям против народа. "Санкции ударят по обычным людям, и это очень плохо", - считает он.Вернер Герхард Мургг подчеркнул: "Если эти представители оппозиции призывают к санкциям, то они призывают к тому, чтобы экономика в стране обрушилась, чтобы обычные люди вышли на улицы и стали протестовать против этого"."И в таком случае они должны об этом прямо сказать: да, это наша цель, мы выступаем против своего народа, за то, чтобы страна не развивалась, чтобы властвовала анархия и все было плохо", - резюмировал депутат.-0-