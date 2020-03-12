Австрийский эксперт высоко оценил действия Беларуси в ситуации с коронавирусом

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник кризисного управления отдела координации населения при ЧС МВД Австрии Роберт Стокер, сегодня, отвечая на вопросы журналистов, дал высокую оценку действиям Беларуси в ситуации с коронавирусом, передает корреспондент БЕЛТА.

Роберт Стокер подчеркнул, что "Беларусь активно действует в области борьбы и предотвращения кризисов". "Ситуация с коронавирусом это подтверждает", - сказал он. Австрийский эксперт руководит твининг-проектом, который официально запустили сегодня Европейский союз и МЧС. Он направлен на развитие системы белорусской гражданской защиты, механизмов реагирования на ЧС и предполагает в числе прочего обмен опытом. Он будет взаимно полезен и в части борьбы с распространением коронавируса, считает Роберт Стокер. Он напомнил, что в свое время обе страны, Беларусь и Австрия, оказывали помощь Китаю, когда там была зарегистрирована вспышка COVID-19.

Как сообщалось, ВОЗ благодарила Беларусь за очень оперативное реагирование на появление этих случаев коронавируса, открытость и немедленное информирование. Необходимые мероприятия в стране проводятся в рабочем режиме, все, кому необходимо, получают лечение.-0-

ВОЗ отмечает оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус "Нельзя сказать, что есть какая-то экстраординарная ситуация или основания для паники. Все идет в рабочем режиме, отслеживаются контакты, все, кому необходимо, получают лечение", - отметил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.