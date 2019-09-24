Автодороги М1, М30 и М6 отремонтируют до конца года

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году завершится ремонт на автодорогах М1, М30 и М6. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Николай Чернюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году все свои планы, которые касаются капитальных и текущих ремонтов, мы в целом выполняем. Даже по отдельным направлениям, где у нас существенные разрушения дорожной сети. На дорогах М1 и М30 выполним ремонт до конца года и тем самым обеспечим в зимний период более комфортные и безопасные условия как для пользователей, так и для эксплуатационных организаций. Также продолжается реконструкция основных магистралей согласно госпрограмме развития автомобильных дорог. В этом году будем полностью закончена трасса М6 Минск - Гродно на всем ее протяжении", - сказал Николай Чернюк.

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