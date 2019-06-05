Автогражданку с 1 сентября можно будет оформить в электронном виде

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года можно будет оформить в электронном виде, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время пресс-конференции

Увеличен также лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро. Эти нововведения предусмотрены указом №175 "О страховании".

Сергей Осенко пояснил, что заключение договора в электронном виде касается только рынка внутреннего страхования. Что касается лимита страхового возмещения, то новые условия будут применяться по страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 года.

Сергей Осенко

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Фото Оксаны Манчук

Частным и государственным компаниям предоставлены равные права в сфере страхования жизни По словам начальника главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергея Осенко, этот вид страхования последние пять лет приобретает все большую популярность.

Объем рынка страховых услуг Беларуси в январе-апреле увеличился на 14% "За четыре месяца нынешнего года мы приросли в объемах на 14% по сравнению с прошлым годом. Примерно 50% этой суммы выплачено страхователям по страховым случаям", - отметил начальник главного управления страхового надзора Минфина Сергей Осенко.

Минфин планирует уйти от тарифов в евро на услуги по автогражданке и медстрахованию иностранцев "Это следующий этап по дедолларизации, и Минфин над этим работает", - отметил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.

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