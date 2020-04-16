Автоматическое продление группы инвалидности не планируется - Минздрав

Во время стрима
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматическое продление группы инвалидности не планируется, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.
"В настоящее время не планируем автоматическое продление группы инвалидности. С течением времени состояние пациента может меняться, поэтому нужно проходить освидетельствование", - сказал Александр Пацеев.
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