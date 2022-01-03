Автоматизированные комплексы поступили на вооружение 56-го отдельного полка связи

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 56-м отдельном полку связи прошла торжественная церемония передачи новых образцов техники в воинские части ВВС и войск ПВО. На вооружение подразделений поступили автоматизированные комплексы разведки, управления и связи "Пустельга" отечественного производства. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Комплекс предназначен для включения в единую автоматизированную систему управления ВВС и войск ПВО, улучшения качества и повышения дальности связи с экипажами воздушных судов и передачи данных о координатах воздушных и наземных целей на борт воздушных судов.
"До поставки в войска комплексы прошли серьезные испытания на различных учениях, в том числе в ходе ССУ "Запад-2021". Данные образцы хорошо зарекомендовали себя, и, надеюсь, что в самом скором будущем мы оснастим ими все подразделения", - отметил начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Олег Мищенко.-0-