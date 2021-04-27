Автомобили Skoda не будут оформляться при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет разъяснил порядок действий таможенных органов при реализации норм постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 "О применении специальных мер" в отношении запрещенных к ввозу автомобилей Skoda, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"Таможенные органы не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС. Также они не будут проводить регистрацию уплаты утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в страну из государств - членов ЕАЭС", - рассказали в ГТК.

Как сообщалось, постановлением №240 установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. В перечень запрещенных внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Этот перечень действителен в течение шести месяцев. Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах - членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.-0-