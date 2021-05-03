Автомобильное топливо подорожает с 4 мая

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на автомобильное топливо изменятся с 4 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Белнефтехим".

"Согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18% предельный уровень розничных цен на АЗС с 4 мая 2021 года изменится", - уточнили в концерне.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,83, АИ-95-К5-Евро - Br1,93, АИ-98-К5-Евро - Br2,15, ДТ - Br1,93.-0-