Автопробег по маршруту Смоленск-Речица совершат ветераны военно-морского флота

23 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Совместным автопробегом отметят 100-летие Днепровской речной военной флотилии и 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков моряки из России и Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель ОО "Белорусский союз военных моряков" Валерий Холодилин.

Маршрут автопробега, который стартует сегодня из Смоленска, пролегает через российские и белорусские населенные пункты вдоль реки Днепр. Завершится путешествие 28 июля (в День военно-морского флота России) в Речице.

По пути следования ветераны военно-морского флота двух стран посетят места боевой славы, встретятся с общественностью, выступят на патриотических митингах, концертах. Ожидается, что к основным участникам присоединятся артисты Международного фонда социальной и экономической поддержки деятелей культуры и искусств народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина.

В деревне Рыленки участники автопробега возложат цветы к братской могиле, где похоронены 10 тыс. воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Дубровно запланирована экскурсия к мемориальному камню, установленному в честь выдающегося военного моряка ХІХ века - капитана 1-го ранга Александра Казарского, и знакомство с улицей, названной в его честь. В Орше ветераны посетят мемориальный комплекс "Катюша", курган Бессмертия, музей Константина Заслонова, памятник воинам-интернационалистам. В числе мест, куда гости отправятся в Могилеве, - площадь Славы, аллея Героев, мемориальный комплекс "Землянка". Для сотрудников ОАО "Могилевлифтмаш" подготовлена специальная концертная программа. По старой флотской традиции на воды Днепра будут спущены венки памяти.

"Изначально после Могилева мы намеревались продолжить путешествие на теплоходе через Быхов-Рогачев-Жлобин, но из-за низкого уровня воды в Днепре осуществить задуманное не представляется возможным, - подчеркнул Валерий Холодилин. - Поэтому в программе появился Минск. Однако конечный пункт назначения останется тот же". В Речице состоится праздничный митинг и гала-концерт "Днепр - река дружбы славянских народов". Планируется, что здесь соберутся не только участники автопробега, но и представители флотов России, Россотрудничества, посольства России в Беларуси, землячеств белорусов из различных регионов страны-соседки.

Днепровская флотилия была основана 18 февраля 1919 года. Ее корабли действовали против войск Деникина на Екатеринославском направлении и вели ожесточенные бои на Припяти, особенно в районе Турова и Мозыря. В годы Великой Отечественной войны это воинское соединение отличилось при обороне Полесья и Сталинграда, а затем с боями освобождало Беларусь и дошло до Берлина, его бойцы и офицеры расписались на стенах поверженного рейхстага. За беспримерные подвиги 3 тыс. моряков флотилии удостоены орденов и медалей, 20 стали Героями Советского Союза. После войны Днепровская флотилия дислоцировалась в Пинске, а в 1951 году была расформирована. На ее базе создан учебный отряд, готовивший специалистов для кораблей и частей Военно-морского флота СССР. Он унаследовал славу и награды днепровцев. Сегодня в Пинске не осталось военно-морских подразделений. Сейчас на имеющейся материально-технической базе готовят связистов и водолазов для пограничной службы Беларуси.-0-