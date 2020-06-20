Авторов лучших эссе конкурса "Мы в ответе за Победу" наградили в Институте погранслужбы

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей конкурса эссе "Мы в ответе за Победу" состоялась сегодня в Институте пограничной службы, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Конкурс впервые проводился в рамках проекта "Мужеством своим в бессмертие шагнувшим".
В Институт пограничной службы поступило 1498 творческих работ. "Приятно удивило такое большое количество талантливых молодых людей, откликнувшихся на приглашение поучаствовать. Жюри было непросто определить лучших. Конкурс позволил выявить большое количество одаренных учащихся, увлеченных историей Великой Отечественной войны, историей своих семей и бережно хранящих память о вкладе прадедов в Великую Победу", - сказали организаторы и обратили внимание на разнообразие идей и высокий уровень литературного мастерства участников.
Обладатели первых трех мест были определены в двух возрастных категориях - 13-15 лет и 16-17 лет.
В младшей группе тройку лучших составили ученица 9-го класса Селецкого учебно-педагогического комплекса ясли-сад - средняя школа Ольга Гурская, ученик 7-го класса СШ №2 Хотимска Василий Томашев и ученица 6-го класса СШ №13 Барановичей Анастасия Анацкая.
Среди старших ребят второе место занял учащийся Минского государственного профессионально-технического колледжа строительства и коммунального хозяйства Алексей Лойко, третье - выпускница Чуриловичской СШ Екатерина Цветкова. Все ребята получили заслуженные награды и подарки.
А победителем стала учащаяся Брестского государственного колледжа сферы обслуживания Светлана Хомюк. Главный приз конкурса (велосипед Raser Bruno), а также памятные подарки ей вручат 21 июня на территории Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".-0-