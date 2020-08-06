Авторов успешных партнерских проектов в сфере устойчивого развития приглашают поучаствовать в конкурсе

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть Глобального договора ООН в Украине в сотрудничестве с белорусской сетью проводят конкурс "Партнерство ради устойчивого развития-2020". До 15 сентября открыт прием заявок в нескольких категориях, сообщила БЕЛТА ведущий специалист по коммуникациям Местного социального фонда "Добра" и сети Глобального договора ООН в Беларуси Надежда Юшкевич.

Конкурс призван помочь продвижению Целей устойчивого развития, содействовать партнерству между предпринимателями, бизнес-ассоциациями, гражданским обществом, некоммерческими организациями, академическими учреждениями.

С помощью конкурса организации из Украины, Беларуси, Грузии, Македонии, Польши, Турции смогут рассказать об уже реализованном или реализуемом социальном, экологическом проекте, который стал возможен благодаря объединению усилий представителей разных групп стейкхолдеров. Например, о проекте бизнеса с местным сообществом или местных органов власти с некоммерческой организацией.

Победителей определят в четырех категориях: "Общество" (инклюзивность, образование, расширение возможностей молодежи, культурное разнообразие, гендерное равенство, охрана здоровья); "Планета" (окружающая среда, обращение с отходами, зеленая энергия, изменение климата, защита биоразнообразия, устойчивое потребление, управление водными ресурсами, устойчивые цепочки поставок); "Мир" (права человека, социальное обеспечение, содействие мирному диалогу, противодействие коррупции); "Экономическое развитие" (экономический рост, экономика замкнутого цикла, устойчивые города, инфраструктура, зеленые инновации, развитие сообществ).

Дополнительно в каждой категории будет выбран номинант, чей проект направлен на преодоление последствий COVID-19.

Форму заявки и адреса, по которым они принимаются, можно найти на сайте сети Глобального договора ООН в Беларуси

(http://globalcompact.by/partnershipforsustainabilityaward2020).-0-