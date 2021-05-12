Авторский коллектив белорусских ученых-физиков удостоен премии СНГ "Звезды Содружества"

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авторский коллектив белорусских ученых-физиков в составе Александра Тузикова, Сергея Золотого и Сергея Кореняко удостоен премии СНГ "Звезды Содружества". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

"Совет по присуждению межгосударственной премии "Звезды Содружества" объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2020 год, - проинформировали в пресс-службе. - Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц СНГ, так и Содружества в целом".

Лауреатами премии "Звезды Содружества" за 2020 год также стали азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов, ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян, казахский поэт Олжас Сулейменов, президент Национальной академии наук Кыргызстана Мурат Джуматаев, президент Национальной академии наук Молдовы Ион Тигиняну, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, директор таджикского института астрофизики Гулчехра Кохирова, художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Узбекситана Мансур Ташматов.

Размер премии составляет 2 млн российских рублей. "По традиции торжественную церемонию награждения лауреатов планируется провести в рамках форума творческой и научной интеллигенции СНГ, который в этом году должен состояться осенью в Узбекистане", - добавили в пресс-службе.-0-