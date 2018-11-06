Авторский проект "Марков. Ничего личного" стартует на ОНТ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ОНТ 8 ноября стартует авторский проект "Марков. Ничего личного", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

"Новый авторский проект председателя правления телеканала ОНТ Марата Маркова - не просто интервью в формате "вопрос-ответ", а интересные, актуальные, исчерпывающие факты от действующих лиц. Герои программы - ключевые фигуры белорусской и зарубежной политики, а также топовые персоны из самых разных сфер. Люди, от решений которых зависят судьбы, люди, которые сами кумиры миллионов. Героем первой программы стала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова", - рассказала Светлана Тихонова.

Съемки проекта проходят в необычных для Беларуси декорациях: театральные залы с особой располагающей атмосферой и строгие современные интерьеры. Гость и ведущий тет-а-тет детально обсуждают самую актуальную для страны тему. При этом неизменен эффект присутствия зрителя. Каждая программа - это эксклюзивное интервью и уникальные съемки. "Если люди будут говорить только то, что действительно знают, на земле будет удивительно тихо. Этот посыл стал идеологическим базисом моего нового проекта "Марков. Ничего личного". Тема в основе интервью. Истина как обязательность. Уход от субъективизма как условие. Визуализация как основа телевизионного проекта. И фамилия в названии как знак того, что я отвечаю за качество и правдивость", - отметил автор и ведущий программы Марат Марков.

Премьера авторского проекта "Марков. Ничего личного" состоится 8 ноября в 21.10.-0-

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