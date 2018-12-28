Автошколы ДОСААФ готовят 35% водителей от общего числа в Беларуси

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автошколы республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси" (ДОСААФ) готовят 35% водителей от общего количества по стране. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Центрального совета общества Иван Дырман, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы создали достойные условия, чтобы люди приходили к нам на обучение. За 2018 год мы подготовили почти 50 тыс. человек", - сказал Иван Дырман.

/Будет дополнено/.-0-