Автошколы ДОСААФ готовят 35% водителей от общего числа в Беларуси

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автошколы республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси" (ДОСААФ) готовят 35% водителей от общего количества по стране. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Центрального совета общества Иван Дырман, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы создали достойные условия, чтобы люди приходили к нам на обучение. За 2018 год мы подготовили почти 50 тыс. человек", - сказал Иван Дырман.
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