Автотракторный факультет БНТУ отмечает 70-летие

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автотракторный факультет Белорусского национального технического университета отмечает 70-летие со дня основания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Профессорско-преподавательский состав, других работников, ветеранов, выпускников, студентов, магистрантов и аспирантов автотракторного факультета с юбилеем поздравил ректор БНТУ Сергей Харитончик.

"За эти годы факультет воспитал более тысячи работников инженерно-технического профиля, которые успешно трудятся на промышленных, автотранспортных предприятиях, в конструкторских бюро, учебных заведениях не только Беларуси, но и России, а также более чем в 60 других зарубежных странах, прославляя родной вуз и факультет. Среди выпускников факультета известные в нашей стране люди, директора предприятий, ученые, педагоги вузов, бизнесмены. История факультета - это история его научных школ, их становления и развития, их вклада в развитие автомобиле- и тракторостроения нашей страны, - сказал Сергей Харитончик. - Научные школы под руководством видных ученых всегда были нацелены на плодотворное сотрудничество с флагманами отечественной промышленности: МАЗом, МТЗ, БЕЛАЗом, БМЗ, МЗКТ, "Атлантом", БелОМО, "АМКОДОРом".

Ректор отметил, что ученые автотракторного факультета участвовали в разработке многих моделей автомобилей, автобусов, тракторов, двигателей, в том числе внесли вклад в создание первого отечественного трактора "Беларус". За последние 10 лет зарегистрировано более 150 патентов. Результаты научных исследований находят широкое отражение в публикациях, демонстрациях разработок на выставках и внедряются в производство.

"Мы помним всех преподавателей и сотрудников, работавших в разные годы на факультете. Мы дорожим всеми, кто вносит и в настоящее время посильный вклад в развитие профессионального образования. Благодарю всех за неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Профессионализм, творческая инициативность, научный поиск и педагогическое мастерство - составляющие успеха коллектива факультета на протяжении 70-летней истории, - добавил Сергей Харитончик. - Уважаемые ветераны, преподаватели и работники факультета, дорогие студенты и выпускники, уверен, что вы сохраните и приумножите традиции факультета, реализуете планы по развитию и совершенствованию образовательного и воспитательного процессов и в дальнейшем будете вносить достойный вклад в развитие нашего университета и страны".-0-