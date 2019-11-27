Азам ЗОЖ будут обучать сотрудников БЖД

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактический проект "Ваш стиль жизни - Ваше здоровье!" для работников Управления Белорусской железной дороги стартует на предприятии 27 ноября и завершится в мае 2020 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель городского Центра здоровья Снежана Кавриго.

Участниками проекта, который нацелен обратить внимание на состояние здоровья, станут 80 сотрудников Управления Белорусской железной дороги.

"Сотрудники БЖД сами проявили инициативу и обратились к нам в городской Центр здоровья с предложением о сотрудничестве. На предприятии возникла потребность в освещении некоторых тем, которые касаются ЗОЖ, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Мы составили программу познавательных мероприятий и подготовили лучших спикеров. Работать планируем с администрацией БЖД, которая сможет адаптировать полученные знания под потребности того или иного трудового коллектива и донести полезную информацию до своих работников", - объясняет концепцию проекта Снежана Кавриго.

В программе профилактического проекта заявлены акции, спортивные соревнования и творческий конкурс. С ноября по май каждую четвертую среду месяца спикеры будут читать лекции о принципах здорового образа жизни. На занятиях будут раскрыты темы рационального питания, физических активностей, профилактики конфликтов, вредных привычек, укрепления семейных ценностей, тайм-менеджмента. Завершающим этапом станет анкетирование, которое выявит конечный уровень знаний участников, а также поможет кураторам проекта в определении его эффективности и работы в будущем.

Проект "Ваш стиль жизни - Ваше здоровье!" проводится 2018 года для работников промышленных предприятий. Его участники получают полное представление о принципах здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья и формируют к нему ответственное отношение.

Так, например, в прошлом году участниками проекта стали 16 тыс. сотрудников МАЗ, чуть позже к ним присоединились около 5 тыс. сотрудников Минского завода колесных тягачей. "Результаты нашего исследования после проекта подтвердили высокую значимость здоровья для участников", - обращает внимание руководитель городского Центра здоровья.

Анкетирование показало, что после завершения проекта на МАЗ увеличилось количество участников, которые следят за своим весом (32%), занимаются закаливанием (24%) и спортом (30%), выполняют рекомендации врачей (45%). Возросло и количество сотрудников завода, которые пытались привести в норму свой вес, уменьшить употребление жиров, соли, сахара, увеличить физическую активность. После проекта также сократилось число лиц, употребляющих крепкие спиртные напитки один раз в год, и увеличилось количество участников, которые не употребляют пиво и крепкие спиртные напитки. После проекта сократилась доля тех, кто предпочитает лечиться самостоятельно, повысилась оценка значимости эмоциональной составляющей здоровья и эмоционального режима.-0-