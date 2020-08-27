Азаров: события в Беларуси очень напоминают подготовку первого майдана в Украине

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешние события в Беларуси похожи на подготовку первого майдана в Украине. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас, наблюдая за тем, что происходит, я хочу сказать, что это мне очень напоминает подготовку первого майдана, который у нас начинался в 2003-2004 годах. Совершенно ясно, что западные спецслужбы - а я располагаю всеми необходимыми данными, чтобы так говорить - начали подготовку к белорусским выборам задолго", - считает Николай Азаров.

По его мнению, было подготовлено большое количество людей, которые в определенный момент должны были начать отработку инструкций. "Все государственные перевороты, как правило, приурочиваются к выборам. То есть выборы - это момент делегитимизации власти. К этому времени была проведена большая работа по демонизации руководства", - отметил экс-премьер Украины.-0-