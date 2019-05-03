Ажиотаж на рынке недвижимости: десятилетняя рассрочка от DANA HOLDINGS вызвала невероятный спрос

Как известно, 22 апреля крупнейший белорусский застройщик компания Dana Holdings объявила о старте продаж квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в рассрочку до 10 лет. Это предложение вызвало невиданный ажиотаж на рынке недвижимости! Чтобы избежать очередей, которые образовались в отделе продаж в первые дни акции, это подразделение компании усилено – к работе с клиентами и оформлению договоров привлечены дополнительные менеджеры. Кроме того, отдел продаж теперь работает без выходных и праздничных дней, чтобы в полной мере удовлетворить спрос всех желающих.

В чем причина такого интереса к акции со стороны покупателей? Все просто: предложение от Dana Holdings позволяет реализовать самую заветную мечту каждого из нас – о собственной столичной квартире в престижном районе.

Купить квартиру в рассрочку до 10 лет – это значит не быть связанным по рукам банковскими процентами и завышенными требованиями. Это реальная возможность стать валадельцем квартиры для тех, кто не может предъявить справку о безумном размере месячного дохода. Наконец, это шанс для тех, кто снимает жилье в Минске, но мечтал бы вкладывать эти деньги в благосостояние собственной семьи.

Так как же это работает?

Рассрочка предоставляется самим застройщиком компанией Dana Holdings до 10 лет без процентов и переплат. А значит, и без использования привычных банковских инструментов – процентов, залогов, поручителей, справок о доходах и так далее.

10 преимуществ рассрочки от Dana Holdings:

Планомерно: длительные сроки – 120 месяцев для выплаты максимального срока рассрочки

Экономно: Без переплат – 0% годовых

Предсказуемо – до 10 лет без увеличения цены

Доступно: низкий первоначальный взнос – от 30%

Выгодно: низкий размер ежемесячных платежей – квартиры в аренду стоят дороже

Удобно – без справок о доходах

Комфортно – без поручителей

Честно: чем меньший срок выплат – тем больше скидка на стоимость квартиры

Разумно: чем выше первоначальный взнос – тем больше скидка на стоимость квартиры

Приятно: в готовую квартиру можно вселиться и жить, продолжая вносить ежемесячные платежи по рассрочке

Желающим приобрести квартиру необходимо прийти в отдел продаж компании, выбрать подходящий дом, желаемую площадь и планировку квартиры, внести собственными средствами от 30% стоимости жилья и заключить договор покупки. Оставшуюся часть стоимости квартиры ежемесячно равными долями собственник выплачивает на протяжении выбранного срока рассрочки.

Предложение по рассрочке до 10 лет вызвало настоящий ажиотаж

Как показывают расчеты, ежемесячные выплаты получаются сравнимы с той ценой, которую платят за съем жилья в Минске многие горожане, а зачастую и меньше!

Неудивительно, что предложение от Dana Holdings так понравилось потенциальным покупателям!

А Dana Holdings, кроме того, объявила и о ряде дополнительных и очень приятных бонусов.

Во-первых, 10 лет – это максимальный срок рассрочки. Тот, кто пожелает выплатить стоимость своей квартиры за меньший период, получит скидку от первоначальной стоимости.

Во-вторых, те, кто пожелает сделать первый взнос больше 30%, также получит скидку.

А в-третьих, на скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи – те, у кого три и более ребенка в семье.

Вице-президент Dana Holdings Вибо Мулич

"Семейные ценности у нашей компании в большом почете. Мы считаем необходимым оказывать поддержку семьям, в которые есть много детей – это потенциал завтрашнего дня Беларуси, залог успешного будущего страны", – так о позиции компании Dana Holdings заявил ее вице-президент Вибор Мулич.

Напомним, что в акции участвуют все дома многофункционального комплекса "Минск Мир"! Это современные энергоэффективные здания актуальной европейской архитектуры, которые возводятся с использованием передовых технологий и принципов "умного дома".

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

Жилой дом "Сингапур"

Жилой дом "Чарльстон"

Жилой дом "Гонконг"

Жилой дом "Джакарта"

Жилой дом Нью-Йорк

Жилой дом "Сан-Франциско"

В светлом просторном холле – место для консьержа, а также санитарная комната с пеленальным столиком. Дома оборудуются бесшумными скоростными лифтами.

Холл дома "Джакарта"

Дизайн фойе дома "Сан-Франциско"

Все квартиры в этих домах – свободной планировки.

Можно спланировать собственное пространство для жизни

В целом комплекс "Минск Мир" предполагает создание всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуры – многочисленные парковочные места, игровые площадки, школы и детские сады, поликлиники, беговые и велодорожки, а также крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Развитая инфраструктура комплекса "Минск Мир"

А сердцем деловой активности и притяжения инвестиций со всего мира станет Минский международный финансовый центр MinskWorld. Для страны создание МФЦ является стратегическим проектом в деле привлечения инвестиций.

Cердцем деловой активности и притяжения инвестиций со всего мира станет Минский международный финансовый центр MinskWorld

Так что спорить с тем, что комплекс "Минск Мир" станет новым символом белорусской столицы, не приходится. И именно здесь Dana Holdings предлагает приобрести квартиры в рассрочку!

В самом холдинге подчеркивают, что считают своей важнейшей задачей – создать условия для того, чтобы для большинства людей в нашей стране квартиры перестали быть нереальной мечтой.

Вибор Мулич: "Социальная отвественность – в корпоративной культуре Dana Holdings"

"В корпоративной культуре Dana Holdings социальная ответственность очень глубоко укоренена. Поэтому мы решили принять на себя огромное финансовое обременение и предложить квартиры в рассрочку от застройщика. Это уникальное предложение на рынке недвижимости Беларуси. Думаю, и в Европе никто не предлагает лучших условий. Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, старается что-то сделать для своей семьи, для повышения качества жизни, должен иметь возможность обзавестись собственным жильем. И если на финансовом рынке Беларуси подходящих для массового клиента предложений до сих пор не было, мы сделали это первыми – предложили людям уникальную рассрочку платежей, которая для многих мечту о квартире превратит в реальность", – отметил вице-президент компании Вибор Мулич.

И самое важное для тех, кто еще только собирается воспользоваться предложением Dana Holdings – акция по продаже квартир в рассрочку до 10 лет действует только до конца мая! Стоит поторопиться!

Информацию о домах и планировках квартир можно найти на сайте bir.by и в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж, телефоны 7675, +375 17 39 39 465, +375 17 269 32 90.

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