21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бабье лето ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После традиционного похолодания всю рабочую неделю жителей Беларуси ждет продолжительный период солнечной, теплой и сухой погоды, именуемый бабьим летом. Воздушные потоки постепенно станут меняться с северо-западных на южные. На смену полярному холоду в нашу страну начнут поступать порции воздуха черноморского происхождения с температурой в среднем на 4 градуса выше положенного по климату последней декады сентября", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 22 сентября, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, местами - до плюс 12. Днем будет 20-26 градусов тепла.

В среду и четверг, 23-24 сентября, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля, местами - плюс 12-13. Днем будет от плюс 20 по северо-востоку до 27 градусов тепла по юго-западу страны.

В пятницу, 25 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по северо-западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 по востоку до 15 градусов тепла по юго-западу, днем будет 20-27 градусов тепла.-0-

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