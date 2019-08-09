Бабушка берет ребенка на море, нужно ли разрешение родителей - отвечает адвокат

В разгар отпускного периода многие родители стараются свозить детей на море. Проблемы могут возникнуть, если родители в разводе и бывший супруг не дает разрешение на выезд сына или дочки с бабушкой. Как закон регулирует порядок выезда ребенка за границу? Как поступать, если бывшим супругам не удается договориться? Нужно ли согласие второго родителя, если планируете переехать в другую страну? Ответы в очередном материале рубрики "Право на защиту: советы адвоката", который подготовлен совместно с адвокатами Минской областной юридической консультации №3.

Знаю, что в Беларуси действует правило: мама (отец) может выезжать за границу с несовершеннолетним ребенком без разрешения второго родителя. Это касается только пар, которые находятся в браке? Имеет ли право мать, находящаяся в разводе, выезжать с ребенком на отдых, не получая разрешения от отца?

Как отметила адвокат Татьяна Касперович, в соответствии с законодательством граждане, не достигшие 18 лет, если они не приобрели дееспособность в полном объеме, могут выезжать из Беларуси в сопровождении обоих законных представителей, которые предъявляют документы, подтверждающие статус законных представителей несовершеннолетнего.

Без сопровождения законных представителей ребенок может выезжать, если сопровождающий предъявит письменное согласие обоих законных представителей на выезд за пределы страны.

Выезд несовершеннолетнего за пределы Беларуси также возможен без письменного согласия второго законного представителя в случае, когда его сопровождает один из них. При этом сотруднику органа погранслужбы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, должностному лицу таможенного органа, необходимо предъявить документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка.

Следует отметить, что одним из родителей могут быть предприняты меры для ограничения выезда ребенка за пределы страны. Например, он может отказаться предоставить письменное согласие в том случае, когда оно необходимо. Либо судом будет установлен запрет на выезд без согласия конкретного родителя - обычно это инициирует законный представитель, который с ребенком не проживает.

Для получения въездных виз в посольствах иностранных государств (в частности, Евросоюза) и для пребывания в этих странах несовершеннолетних детей в сопровождении одного законного представителя требуется письменное согласие второго.

В этих ситуациях есть дополнительная возможность выезда несовершеннолетнего за пределы Беларуси. Родителю следует обратиться в суд за соответствующим разрешением на выезд без согласия второго законного представителя.

Приведенные ограничения распространяются на всех несовершеннолетних, которые проживают с одним из родителей, указанных в актовой записи о рождении ребенка.

Может ли бабушка или другой родственник выехать с ребенком на отдых, имея разрешение только от матери, если они с отцом в разводе, или нужно иметь разрешение от обоих родителей?

Наличие решения суда о расторжении брака не отменяет ограничений на выезд несовершеннолетних. Так, граждане, не достигшие 18 лет, если они не приобрели дееспособность в полном объеме, могут выезжать из страны в сопровождении одного законного представителя при предъявлении им документов, подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего. Без сопровождения родителей - если сопровождающий предъявит письменное согласие обоих законных представителей на выезд.

Несовершеннолетний может покидать страну без письменного согласия второго законного представителя при наличии медицинских показаний для оздоровления за пределами Беларуси. Либо когда в брачном договоре или соглашении о детях предусмотрена возможность выезда несовершеннолетнего из страны без согласия другого законного представителя.

Подскажите, пожалуйста, как быть. Моему старшему сыну 9 лет. Рожден вне брака. Бабушка хочет взять детей с собой на море отдыхать, нужно ли разрешение биологического отца на выезд или моего разрешения достаточно? С биологическим отцом не общаемся с беременности, и не знаю, где он.

Ограничение на выезд несовершеннолетнего за пределы страны, которое заключается в сопровождении ребенка обоими законными представителями либо необходимости иметь письменное согласие обоих на выезд, касается только тех случаев, когда в актовой записи о рождении ребенка указаны оба родителя. Если сведения об отце были внесены по фамилии матери, собственное имя и отчество отца ребенка записаны по ее указанию, согласие биологического отца на выезд за пределы страны не требуется. Для выезда несовершеннолетнего за границу без сопровождения матери необходимы ее согласие и справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния, которая содержит сведения из записи акта о рождении. То есть необходимо подтвердить, что у ребенка нет отца.

Хочу отправить ребенка за границу с бабушкой, но у меня нет разрешения на выезд от бывшего мужа. В течение нескольких лет он проживает на территории другого государства, неизвестно, вернется ли вообще в Беларусь. Как решить этот вопрос, куда обращаться?

При отсутствии одного из законных представителей или невозможности получить его согласие ребенок может выезжать из страны без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного из них. При этом несовершеннолетнему или сопровождающему его человеку нужно предъявить следующий документ - копию решения суда о возможности выезда из Беларуси несовершеннолетнего без согласия другого законного представителя.

Могут быть предоставлены также копия решения суда о признании другого законного представителя недееспособным или о лишении его родительских прав, справка о нахождении в розыске другого законного представителя, выданная органом, ведущим уголовный процесс, брачный договор или соглашение о детях, в которых предусмотрена возможность выезда из Беларуси несовершеннолетнего без согласия другого законного представителя, либо их копии. Можно предъявить свидетельство о смерти другого законного представителя или его копию, а также копию решения суда об объявлении другого законного представителя умершим, о признании его безвестно отсутствующим.

Чтобы подтвердить отсутствие одного из законных представителей или невозможность получить его согласие на выезд из Беларуси несовершеннолетнего могут использоваться документы, аналогичные указанным, выданные компетентными органами иностранных государств.

Слышала, что белорусские пограничники не требуют разрешения второго родителя на выезд несовершеннолетнего ребенка, если он пересекает границу с целью отдыха с матерью или отцом. Но некоторые страны при въезде этот документ потребовать могут.

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетние могут выезжать за границу в сопровождении только одного из законных представителей без письменного согласия другого, отметила адвокат Инна Сергиевич. Однако законодательством некоторых государств (в частности, стран Шенгенской зоны) предусмотрена обязанность законного представителя предварительно получить согласие на выезд с ним ребенка за границу от другого законного представителя. Поэтому в качестве одного из документов для получения ребенком визы посольства и консульства зачастую требуют предоставить им выраженное в установленном порядке согласие другого родителя на выезд ребенка. И без подобного разрешения оформить визу и въехать на территорию данного иностранного государства не получится.

Правда ли, что для въезда ребенка в страны - участницы Шенгена необходимо разрешение обоих родителей, а если по каким-то причинам отсутствует согласие одного из них, то решение суда?

Ребенок может выезжать за пределы Беларуси только в сопровождении одного родителя, без письменного согласия второго супруга. Однако въехать в большую часть государств, особенно это касается Европы, без такой бумаги будет невозможно. Шенгенские правила предусматривают не только наличие такого согласия, но и требуют официально заверять этот документ у нотариуса.

Так, для оформления визы в консульства стран ЕС/Шенгена кроме паспорта ребенка, анкеты, подписанной родителями или опекунами, основного пакета подтверждающих цель поездки документов, свидетельства о рождении представляется нотариально удостоверенное согласие на выезд от остающегося родителя/родителей в случае путешествия в сопровождении одного из них, либо третьих лиц, либо в одиночку.

В зависимости от консульства оно может предоставляться с переводом или без, в оригинале или в виде копии.

Если один из родителей отсутствует либо по каким-то другим причинам его согласие получить не представляется возможным, необходимо предоставить свидетельство о смерти, либо справку из ЗАГСа, либо справку из милиции, что место пребывания второго родителя неизвестно, либо решение суда о лишении второго родителя родительских прав, о признании другого законного представителя недееспособным, о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим, а также решение суда о возможности выезда из Беларуси несовершеннолетнего без согласия другого законного представителя.

Более точную информацию предоставят в посольстве страны посещения (прибытия).

Ребенок рожден вне брака, но отец признал отцовство и исправно платит алименты. Сейчас несовершеннолетний сын проживает с матерью. Имеет ли право отец вывезти ребенка за границу на отдых и нужно ли письменное разрешение матери? Вправе ли мать препятствовать этому? Учитывает ли суд желание самого ребенка?

В случае сопровождения ребенка одним из родителей (законного представителя), письменное согласие второго родителя на выезд не требуется. Это означает, что ребенок может покидать страну в сопровождении любого из его законных представителей, к которым относятся родители, опекуны и попечители. В этом случае никаких дополнительных разрешений на детей не требуется. Ребенок может отправиться в путешествие с матерью без разрешения отца или с отцом без формального одобрения матери. Отсутствие запрета в этом случае является согласием второго родителя на выезд за рубеж.

В случае же, если один из законных представителей не согласен с порядком выезда из Беларуси несовершеннолетнего, предусмотренным законом, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка его выезда из страны.

При подаче искового заявления надо помнить, что суд в первую очередь учитывает интересы ребенка. Истец должен доказать, что поездка не отвечает его интересам, обосновать, каким образом она может нарушить права и интересы не только самого несовершеннолетнего, но и остающегося родителя. В случае необходимости судья может вызвать самого ребенка и спросить его мнение.

На основании решения суда об определении порядка выезда из Беларуси несовершеннолетнего, отличного от порядка, предусмотренного законом, сведения о несовершеннолетнем и об установленном порядке его выезда из республики включаются в банк данных о гражданах, право на выезд которых из страны временно ограничено.

Может ли отдельно проживающий отец запретить бывшей жене вывозить ребенка за границу? Какие доводы суд может посчитать обоснованными? Может ли бывшая супруга оспорить положительное решение, если оно будет вынесено? Правда ли, что при наличии запрета на выезд ребенок не сможет выехать за пределы страны даже в сопровождении родителя, который инициировал такой запрет?

Отдельно проживающий отец может запретить бывшей жене вывозить ребенка за границу, обратившись в суд с соответствующим заявлением. Суд может вынести решение об изменении порядка выезда ребенка за границу. Сведения о новом порядке выезда ребенка (если он ограничивается) вносятся в банк данных о гражданах, право на выезд которых из Беларуси временно ограничено, и для него будут установлены отдельные правила. В таком случае ребенок сможет выехать за границу с учетом порядка выезда и ограничений, установленных судом, либо вообще не покинет пределов страны до тех пор, пока оба родителя не договорятся между собой.

Устанавливая иной порядок выезда ребенка, суд должен проверить, насколько необходимы те или иные правила и ограничения, а также запрет на выезд с учетом целей поездки и исходя из интересов несовершеннолетнего.

Если вы не согласны с решением суда, его можно обжаловать в течение 15 дней со дня постановления решения либо вручения по вашей просьбе его мотивировочной части. Если вы подавали апелляционную жалобу в областной (городской) суд, но он с ней не согласился, можно подать надзорную жалобу в течение 1 года с момента вступления решения в законную силу. В случае, если решение суда вами в кассационном порядке не обжаловалось, вы должны привести в надзорной жалобе веские причины того, почему это не было сделано. И если эти причины будут признаны уважительными, жалобу рассмотрят.

Нужно ли согласие обоих родителей на выезд ребенка за границу без их сопровождения, если он едет на море на отдых и оздоровление вместе с классом? Каковы правила, если супруги в разводе?

По законодательству несовершеннолетние могут выезжать из Беларуси для оздоровления в составе общих или специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного из них. На границе сопровождающий предъявляет список детей, выезжающих на оздоровление, и сопровождающих их лиц, заверенный организацией, имеющей право осуществлять деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, с разрешением Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси, подтверждающим гуманитарный характер поездки.

Таким образом, согласие обоих родителей на выезд ребенка за границу, если он едет на море на отдых и оздоровление вместе с классом, не требуется, достаточно письменного согласия одного родителя.

Если супруги в разводе, как полагает адвокат Игорь Коротченя, эти правила также на них распространяются.

Требуется ли согласие второго родителя на выезд ребенка за границу для лечения или обучения? А что, если ребенок хочет принять участие в международных олимпиадах, конкурсах?

Несовершеннолетние могут выезжать из Беларуси для получения медицинской помощи без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного из них при предъявлении сотруднику органа пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых погранконтроль осуществляется таможенными органами, должностному лицу таможенного органа, решения комиссии по направлению граждан Беларуси за пределы республики для получения медпомощи при Минздраве.

Таким образом, согласие второго родителя на выезд ребенка за границу на лечение не требуется.

Для обучения или участия в международных олимпиадах и конкурсах действует общий порядок выезда, указанный в ст. 12-13 Закона от 20 сентября 2009 года №49-З (ред. от 09 января 2019 года) "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь".

Биологический отец живет отдельно, практически никакого участия в жизни ребенка не принимает. Разве что время от времени платит алименты. Каждый раз, когда бывшая супруга хочет вместе с ребенком выехать на море, приходится просить у него разрешение на выезд. Каждый раз он грозится, что не даст своего согласия, желая насолить бывшей жене. Лишение родительских прав - единственный выход из этой ситуации?

Общие правила выезда из Беларуси несовершеннолетних были описаны выше. По словам адвоката Екатерины Бурак, если один из законных представителей не согласен с порядком выезда из страны ребенка, предусмотренным законодательством, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка.

Таким образом, если решением суда не определен иной порядок выезда ребенка, чем указан в ст.12 Закона "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь", то согласие отца на выезд ребенка на море с матерью не требуется.

Мы с мужем официально в разводе, у нас есть общий несовершеннолетний ребенок, который живет со мной. Во время развода исковых требований по вопросам жительства, опеки над ребенком не было. Поэтому он автоматически остался со мной. Сейчас я собираюсь переезжать в Россию. Нужно ли мне получать разрешение от бывшего мужа на выезд ребенка? Могу ли я регистрировать его по месту жительства без разрешения мужа?

В том случае, если судом не определен иной порядок выезда ребенка, чем указан в ст.12 Закона "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь", то согласие отца на выезд ребенка с матерью на постоянное место жительства в Россию требуется.

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