"Бабушкина крынка" стала выпускать йогурты с новыми вкусами

Новый проект запустил холдинг "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", на предприятиях которого выпускается более 300 наименований продукции под брендами "Бабушкина крынка", "Свежие новости", "Веселые внучата" и ECO GRECO. Один из лидеров молочной промышленности Беларуси приступил к выпуску новой продукции – обширная десертно-йогуртная линейка расширена: в планах – увеличение как ассортимента, так и выпуск йогуртов в новой упаковке.

В ближайшее время на прилавках белорусских магазинов появятся двухслойные йогурты с новыми вкусами. "Бабушкина крынка" приступит к выпуску совершенно новой для себя продукции – помимо хорошо знакомых любителям йогуртов с повышенным содержанием белка в стаканчиках, можно будет приобрести йогурты в кувшинах со вкусами "голубика", "клубника-грейпфрут", "нектарин-апельсин". Кроме того, йогуртную продукцию предложат также в бутылках. В том числе и для этого компания запустила на головном предприятии новую линию по производству ПЭТ-бутылок.

Порадуют покупателя йогурты "Бабушкина крынка" с новыми вкусами – "ананас-манго", "клубника-малина", начнется выпуск этого напитка на основе сыворотки с соком "тропик" и "апельсин". Компания продолжит выпускать продукцию в стаканчиках и кувшинах. Причем упаковка "кувшин" на 30% состоит из мела, что более дружелюбно для окружающей среды.

Сегодня компания "Бабушкина крынка" занимает лидирующие позиции в своем сегменте. В ее состав входят 18 филиалов, все они объединены общей политикой и стратегией. Продукция компании славится высоким качеством не только в стране, но и далеко за ее пределами. "Бабушкина крынка" – один из самых узнаваемых белорусских продовольственных брендов на территории ЕАЭС.

Стоит отметить, что холдинг постоянно расширяет географию поставок: это все регионы Беларуси, рынки России, Украины, Казахстана. Экспорт сухих молочных продуктов налажен в Китай, Индонезию, Вьетнам, Бангладеш, на Кубу. Компания не останавливается на достигнутом, и число городов и стран, знакомых со вкусными и полезными продуктами под маркой "Бабушкина крынка", постоянно растет.

Успехи могилевских молочников заслуженно отмечены оргкомитетом премии "Лидер потребительского рынка – 2021".

Торговая марка "Свежие новости" завоевала Гран-при республиканской премии за неизменное качество и отменный вкус молочных продуктов. Победителями стали: в номинации "Гордость марки" – йогурт греческий ECO GRECO, массовая доля жира 2%; в номинации "Верность традициям" – масло сладкосливочное несоленое "Крестьянское", 72,5%; в номинации "Новинка года" – сыр мягкий "Буррата", 45%; в номинации "Безупречный вкус" – биокефир с наполнителем "Укроп", 2,5%; в номинации "Выбор потребителей" – йогурт с фруктовым наполнителем "Банан", 2,8%; в номинации "Мастерство сыроваров" – сыр "Черный графъ" с ароматом топленого молока, 45%.

Генеральный директор компании Геннадий Викторович СКИТОВ награжден дипломом "Лидер управления" за инновационные технологии и безупречную деловую репутацию.

"В этом году мы отпраздновали столетие государственной переработки молока в Могилевской области: 6 августа 1921 года был издан декрет, согласно которому переработка молока в нашем регионе перешла под контроль государства. Мы считаем себя правопреемниками и стараемся не нарушать традиции, развивать наше предприятие, чтобы оно становилось все лучше и лучше. Ведь если быть, то первыми", – отметил генеральный директор "Бабушкиной крынки".

Сегодня на предприятии производится все, что только может быть сделано из молочного сырья: 20 видов питьевого молока, около 15 видов творога и сметаны, большой ассортимент сливочного масла и других продуктов. Они отличаются по жирности, объему, тепловой обработке и формату упаковки. Это позволяет каждому потребителю выбрать продукт по своим вкусовым предпочтениям и исходя из традиции потребления.

На предприятиях холдинга, в который входит несколько прежде разрозненных небольших комбинатов, работает около 2900 человек. Все производства постепенно модернизируются – на их площадках продолжается техническое перевооружение, на что выделено порядка 10–12 миллионов евро. Это позволяет реагировать на изменяющиеся потребности рынка, расширять линейку выпускаемой продукции.

"Покупатели ценят продукцию "Бабушкиной крынки" за особый, узнаваемый вкус. А компания, в свою очередь, ценит каждого потребителя, внимательно следит за тенденциями рынка. Безусловно, особое внимание холдинг уделяет качеству сырья, ведь именно от него зависят вкусовые свойства конечного продукта. Качество наших продуктов подтверждается победами в том числе в международных конкурсах и присуждением премий", – резюмировал генеральный директор холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов.

Напомним, что ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "Медиа Партнер" в 2015 году. За семь лет ее существования лауреатами стали более 150 белорусских предприятий.

В этом году церемония вручения премии "Лидер потребительского рынка" состоялась 15 декабря в "Президент-Отеле". В числе победителей – представители пищевой, деревообрабатывающей, легкой промышленности, производители медицинских товаров, металлоизделий, строительных материалов, компании, действующие в сфере торговли и оказания услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33

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