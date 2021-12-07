Байнев: санкции Запада - это попытки наказать белорусов за их упорное нежелание стать на колени

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции Запада - это попытки планетарных олигархов наказать белорусов за их упорное нежелание стать на колени. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал доктор экономических наук, профессор Валерий Байнев, сообщает БЕЛТА.

"В прошлом году белорусы сделали судьбоносный выбор между сохранением суверенитета и "водворением в глобалистское стойло". Отстояв свою независимость, мы вызвали гнев западных "денежных мешков", которые в последнее время открыто и бесцеремонно прокладывают себе путь к мировому господству", - считает эксперт.

По его словам, нынешние санкции и прочие действия Запада против нашей страны - "это попытки планетарных олигархов наказать белорусов за их упорное нежелание стать на колени". "Ничего с этим не поделаешь - независимость, как известно, вещь дорогостоящая. Что касается самого ополоумевшего Запада, и прежде всего инфантильного ЕС, то он с подачи лукавого Дяди Сэма нынче загнал сам себя в непростую ситуацию, которую очень точно описывает комичное "назло мамке уши отморожу", - сказал Валерий Байнев. - Не секрет, что своими бездумными антиковидными локдаунами западные страны собственноручно устроили себе экономическое харакири. В результате пандемии у них возник реальный дефицит экономических благ, которые и могла бы восполнить мудро нарастившая свое промышленное и сельскохозяйственное производство Беларусь. Однако своими санкциями против нашей страны Запад лишает себя такой возможности". -0-