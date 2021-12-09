Бакоян: ЕС нужно бояться не беженцев на границе, а боевиков ИГИЛ, которых они давно пустили к себе

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Евросоюзу нужно бояться не этих несчастных беженцев на границе, а тех боевиков ИГИЛ, которых они давно пустили в свои страны. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА зампредседателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.

"Езиды, которых сейчас на границе более 60 человек, вынуждены были покинуть свою страну. Поверьте, они бегут не от хорошей, сытой жизни. Эти люди в августе 2014 года подверглись геноциду в городе Шангал в Ираке. Последние годы многие из них жили в своей стране в палаточном лагере, потому что их город остался в руинах, - рассказал Худо Бакоян. - Именно езиды подвергаются ущемлению своих прав. Для них нет работы, даже просто торговать на рынке они не могут".

По словам Худо Бакояна, у людей немыслимый страх от мысли, что придется возвращаться обратно. "Многие говорят, что готовы замерзнуть, но только не ехать назад, - отметил он. - Поэтому сейчас люди не хотят сдаваться. Верят, что Евросоюз, которому нужно бояться не этих несчастных беженцев, а боевиков ИГИЛ, которых они давно впустили в свои страны, пойдет на диалог и примет положительное решение".-0-