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22 апреля 2021, 09:00

Баланс интересов: чем выгодно стратегическое партнерство БЦК и "Дана Холдингз"

В бизнесе отношениями партнерства часто называют любые экономические связи между компаниями. Один предоставил товары или услугу, другой приобрел – вот и партнеры. Стратегическое партнерство – это иной, гораздо более высокий уровень сотрудничества. Именно такие отношения сложились между двумя известными игроками строительного рынка – холдингом "Белорусская цементная компания" и застройщиком "Дана Холдингз".

Хорошая новость – представители двух компаний договорились, что уже в 2021 году "Дана Холдингз" увеличит закупку цемента и других строительных материалов у холдинга "БЦК" на 15 – 20%.

Представители двух компаний договорились о взаимовыгодном сотрудничестве
Представители двух компаний договорились о взаимовыгодном сотрудничестве

Напомним, что сегодня холдинг "Белорусская цементная компания" – это 26 предприятий, расположенных во всех регионах страны. Костяк холдинга – три крупнейших белорусских цементных завода: ОАО "Белорусский цементный завод", ОАО "Кричевцементношифер" и ОАО "Красносельсктройматериалы". Холдинг создал собственную товаропроводящую сеть, которая включает торговые дома в Смоленске и Калининграде (Российская Федерация), Седльце (Польша) и Киеве (Украина), что позволяет уверенно удерживать лидирующие позиции на рынке стройматериалов Беларуси и сопредельных стран.

Заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании холдинга "БЦК" Виктор Сидоренко рассказал, что "Дана Холдингз" закупает у белорусского производителя широкую гамму продукции.

– Мы сотрудничаем с застройщиком "Дана Холдингз" с 2015 года, и объемы продаж постоянно растут. Сегодня 77% нашего взаимного товарооборота – это цемент. Кроме того, мы отгружаем застройщику газосиликатные блоки и железобетонные конструкции. По объему это составляет порядка 24 миллионов рублей в год или 4% товарооборота всей нашей компании. Поэтому "Дана Холдингз" – это стратегический партнер для "Белорусской цементной компании", – отметил Виктор Сидоренко.

Виктор Сидоренко, заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании холдинга "БЦК"
Виктор Сидоренко, заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании холдинга "БЦК"

В целом около 70% продукции "БЦК" продается в Беларуси, а 30% уходит на внешние рынки. Но как раз сейчас ведется диверсификация продаж, и холдинг намерен несколько изменить пропорцию – отправлять на экспорт 40% произведенной продукции. По словам руководителя, соответствующие договора уже заключены на все объемы производства до конца года – как на внутренний, так и на внешний рынок.

И в этих условиях особенно важно, что крупнейший белорусский застройщик решил увеличить объем закупок.

– Увеличение поставок на 15–20% – это существенный рост. По продажам по итогам года мы можем выйти на уровень 30 миллионов рублей, и это будет хорошее подспорье для холдинга, – считает Виктор Сидоренко.

Кроме того, стратегическое партнерство – это нечто большее, чем стабильные закупки и поставки. Этим понятием определяется готовность коллег по бизнесу прийти на помощь тогда, когда это особенно необходимо.

– В зимний период, когда нам достаточно сложно работать из-за сезонного снижения спроса на продукцию, компания "Дана Холдингз" подставляет нам плечо – мы получаем предоплату, производим продукцию и спокойно ее продаем, а деньги направляем на энергоносители, сырье, зарплату, выплачиваем налоги, – рассказал о механизмах сотрудничества представитель "БЦК".

Около 70% продукции "БЦК" продается в Беларуси, 30% уходит на внешние рынки
Около 70% продукции "БЦК" продается в Беларуси, 30% уходит на внешние рынки

О том, какую роль играют крупные заказчики для белорусских производителей, рассказал и начальник управления продаж на внутреннем рынке холдинга "Белорусская цементная компания" Максим Коляго.

– "Дана Холдингз" – это один из крупнейших потребителей на внутреннем рынке Республики Беларусь нашего цемента. Благодаря этому застройщику мы можем рассчитываться в зимний период за энергоносители, получать прибыль в период сниженного спроса на продукцию и обеспечивать людей работой и достойным уровнем зарплат. Так, по итогам прошлого года рост заработной платы на нашем предприятии составил 11,4%, – отметил руководитель.

Максим Коляго, начальник управления продаж на внутреннем рынке холдинга "Белорусская цементная компания"
Максим Коляго, начальник управления продаж на внутреннем рынке холдинга "Белорусская цементная компания"

Довольны надежными поставщиками качественной продукции и в компании-застройщике. Как подчеркнул председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич, заинтересованность партнеров в сотрудничестве – взаимовыгодная.

– С холдингом "Белорусская цементная компания" мы сотрудничаем уже много лет. Это крупнейший производитель различных строительных материалов в регионе Восточной Европы. Компания выпускает продукцию высокого качества, которая пользуется стабильным спросом. И обеспечивает своевременные поставки, что важно для наших строительных площадок. Поэтому только за последние годы мы приобрели у БЦК цемент и различные смеси на сумму более 27 миллионов долларов. А сегодня договорились с нашими партнерами увеличить объемы поставок примерно на 20%, – отметил Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров "Дана Холдингз"
Вибор Мулич, председатель Совета директоров "Дана Холдингз"

По словам представителя компании-застройщика, активная работа, которая сейчас ведется со многими белорусскими производителями стройматериалов, не случайна. Сегодня на стройплощадках холдинга практически все материалы и оборудование – белорусского производства. Высокое качество и широкий ассортимент строительной отечественной продукции позволяют в полной мере и на всех этапах внедрять в минские стройки полноценное импортозамещение.

– Основные работы в комплексе Minsk World мы планируем завершить до конца 2023 года. Это гораздо ранее сроков, установленных инвестпроектом. Темпы растут, строительство ведется одновременно во всех кварталах комплекса. И мы заинтересованы в стабильных поставках стройматериалов, оборудования и техники. Поэтому этой весной встретились со многими нашими партнерами, чтобы договориться о существенном увеличении поставок. Считаю, что это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества наших компаний и успешного роста всей экономики страны, – считает Вибор Мулич.

Основные работы в комплексе Minsk World мы планируется завершить до конца 2023 года
Основные работы в комплексе Minsk World мы планируется завершить до конца 2023 года

А напоследок хочется вспомнить еще один немаловажный момент. Тесное сотрудничество компаний самым непосредственным образом сказывается и на интересах работников "БЦК". Для сотрудников цементного холдинга действует специальная партнерская программа приобретения жилья в новостройках "Дана Холдингз" с существенными скидками. Многие уже успели воспользоваться выгодным предложением. И вскоре, вселяясь в новенькие квартиры комплекса Minsk World, с удовольствием будут подчеркивать: "Мой дом строился из наших цемента и блоков!".

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