Баланс интересов: чем выгодно стратегическое партнерство БЦК и "Дана Холдингз"

В бизнесе отношениями партнерства часто называют любые экономические связи между компаниями. Один предоставил товары или услугу, другой приобрел – вот и партнеры. Стратегическое партнерство – это иной, гораздо более высокий уровень сотрудничества. Именно такие отношения сложились между двумя известными игроками строительного рынка – холдингом "Белорусская цементная компания" и застройщиком "Дана Холдингз".

Хорошая новость – представители двух компаний договорились, что уже в 2021 году "Дана Холдингз" увеличит закупку цемента и других строительных материалов у холдинга "БЦК" на 15 – 20%.

Представители двух компаний договорились о взаимовыгодном сотрудничестве

Напомним, что сегодня холдинг "Белорусская цементная компания" – это 26 предприятий, расположенных во всех регионах страны. Костяк холдинга – три крупнейших белорусских цементных завода: ОАО "Белорусский цементный завод", ОАО "Кричевцементношифер" и ОАО "Красносельсктройматериалы". Холдинг создал собственную товаропроводящую сеть, которая включает торговые дома в Смоленске и Калининграде (Российская Федерация), Седльце (Польша) и Киеве (Украина), что позволяет уверенно удерживать лидирующие позиции на рынке стройматериалов Беларуси и сопредельных стран.

Заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании холдинга "БЦК" Виктор Сидоренко рассказал, что "Дана Холдингз" закупает у белорусского производителя широкую гамму продукции.

– Мы сотрудничаем с застройщиком "Дана Холдингз" с 2015 года, и объемы продаж постоянно растут. Сегодня 77% нашего взаимного товарооборота – это цемент. Кроме того, мы отгружаем застройщику газосиликатные блоки и железобетонные конструкции. По объему это составляет порядка 24 миллионов рублей в год или 4% товарооборота всей нашей компании. Поэтому "Дана Холдингз" – это стратегический партнер для "Белорусской цементной компании", – отметил Виктор Сидоренко.

Виктор Сидоренко, заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании холдинга "БЦК"

В целом около 70% продукции "БЦК" продается в Беларуси, а 30% уходит на внешние рынки. Но как раз сейчас ведется диверсификация продаж, и холдинг намерен несколько изменить пропорцию – отправлять на экспорт 40% произведенной продукции. По словам руководителя, соответствующие договора уже заключены на все объемы производства до конца года – как на внутренний, так и на внешний рынок.

И в этих условиях особенно важно, что крупнейший белорусский застройщик решил увеличить объем закупок.

– Увеличение поставок на 15–20% – это существенный рост. По продажам по итогам года мы можем выйти на уровень 30 миллионов рублей, и это будет хорошее подспорье для холдинга, – считает Виктор Сидоренко.

Кроме того, стратегическое партнерство – это нечто большее, чем стабильные закупки и поставки. Этим понятием определяется готовность коллег по бизнесу прийти на помощь тогда, когда это особенно необходимо.

– В зимний период, когда нам достаточно сложно работать из-за сезонного снижения спроса на продукцию, компания "Дана Холдингз" подставляет нам плечо – мы получаем предоплату, производим продукцию и спокойно ее продаем, а деньги направляем на энергоносители, сырье, зарплату, выплачиваем налоги, – рассказал о механизмах сотрудничества представитель "БЦК".

Около 70% продукции "БЦК" продается в Беларуси, 30% уходит на внешние рынки

О том, какую роль играют крупные заказчики для белорусских производителей, рассказал и начальник управления продаж на внутреннем рынке холдинга "Белорусская цементная компания" Максим Коляго.

– "Дана Холдингз" – это один из крупнейших потребителей на внутреннем рынке Республики Беларусь нашего цемента. Благодаря этому застройщику мы можем рассчитываться в зимний период за энергоносители, получать прибыль в период сниженного спроса на продукцию и обеспечивать людей работой и достойным уровнем зарплат. Так, по итогам прошлого года рост заработной платы на нашем предприятии составил 11,4%, – отметил руководитель.

Максим Коляго, начальник управления продаж на внутреннем рынке холдинга "Белорусская цементная компания"

Довольны надежными поставщиками качественной продукции и в компании-застройщике. Как подчеркнул председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич, заинтересованность партнеров в сотрудничестве – взаимовыгодная.

– С холдингом "Белорусская цементная компания" мы сотрудничаем уже много лет. Это крупнейший производитель различных строительных материалов в регионе Восточной Европы. Компания выпускает продукцию высокого качества, которая пользуется стабильным спросом. И обеспечивает своевременные поставки, что важно для наших строительных площадок. Поэтому только за последние годы мы приобрели у БЦК цемент и различные смеси на сумму более 27 миллионов долларов. А сегодня договорились с нашими партнерами увеличить объемы поставок примерно на 20%, – отметил Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров "Дана Холдингз"

По словам представителя компании-застройщика, активная работа, которая сейчас ведется со многими белорусскими производителями стройматериалов, не случайна. Сегодня на стройплощадках холдинга практически все материалы и оборудование – белорусского производства. Высокое качество и широкий ассортимент строительной отечественной продукции позволяют в полной мере и на всех этапах внедрять в минские стройки полноценное импортозамещение.

– Основные работы в комплексе Minsk World мы планируем завершить до конца 2023 года. Это гораздо ранее сроков, установленных инвестпроектом. Темпы растут, строительство ведется одновременно во всех кварталах комплекса. И мы заинтересованы в стабильных поставках стройматериалов, оборудования и техники. Поэтому этой весной встретились со многими нашими партнерами, чтобы договориться о существенном увеличении поставок. Считаю, что это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества наших компаний и успешного роста всей экономики страны, – считает Вибор Мулич.

Основные работы в комплексе Minsk World мы планируется завершить до конца 2023 года

А напоследок хочется вспомнить еще один немаловажный момент. Тесное сотрудничество компаний самым непосредственным образом сказывается и на интересах работников "БЦК". Для сотрудников цементного холдинга действует специальная партнерская программа приобретения жилья в новостройках "Дана Холдингз" с существенными скидками. Многие уже успели воспользоваться выгодным предложением. И вскоре, вселяясь в новенькие квартиры комплекса Minsk World, с удовольствием будут подчеркивать: "Мой дом строился из наших цемента и блоков!".

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