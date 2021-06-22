Балерина Ирина Еромкина, авторы Ржевского мемориала - объявлены номинанты на премию Союзного государства

22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном комитете Союзного государства определил номинантов на эту награду за 2021-2022 годы, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете.

От Беларуси номинированы балерина, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Ирина Еромкина за образы главных героинь в спектаклях "Анастасия" на музыку Вячеслава Кузнецова, Анны Карениной в одноименном балете на музыку Петра Чайковского и Евы в балете "Сотворение мира" Андрея Петрова; концертные программы в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" за 2020 год (коллектив авторов: Леонид Богорад, Александр Вавилов, Ирина Ковлена, Глеб Лапицкий, Сергей Петров, Марина Романовская).

На соискание премий от России допущены издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне, "Историческая память Союзного государства" (коллектив авторов: Иван Антонович, Сергей Кандыбович, Петр Климук, Александра Козополянская, Оксана Солопова, Екатерина Роева-Мкртчян, Николай Чехлов) и авторы Ржевского мемориала Советскому солдату скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

"Между нашими странами сотрудничество в культурной области по линии Союзного государства значительно расширяется во многом благодаря заинтересованности наших правительств, руководства министерств. И среди важных мероприятий - присуждение премии Союзного государства в области литературы и искусства", - заявил на заседании экспертного совета заместитель министра культуры Беларуси Валерий Громада.

Статс-секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова отметила, что за годы своего существования премия Союзного государства в области литературы и искусства стала одним из ярких, знаковых событий культурной жизни двух стран. По ее словам, обсуждение российских номинантов шло четыре месяца, было подано рекордное количество заявок на соискание - 13.

Как напомнил начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Александр Шундрик, премия присуждается один раз в два года за произведения искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами - участниками Союзного государства. Всего учреждены три премии, каждая по 5 млн российских рублей. Впервые премия была присуждена в 2002 году. Среди ее лауреатов - актеры Алексей Петренко, Александр Калягин, Ростислав Янковский и Валерий Гостюхин, композитор Александра Пахмутова, драматург Алексей Дударев, писатель Иван Шамякин, художники Михаил Савицкий и Георгий Поплавский. Решение о присуждении премий принимает Высший госсовет Союзного государства. А награды вручает Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске".

Для отбора номинантов создается экспертный совет из 17 человек: деятели искусства, представители творческих союзов, государственных органов. На первом заседании принимается решение о публикации перечня произведений в СМИ для общественного обсуждения. После завершения этого обсуждения лауреаты определяются тайным голосованием.-0-