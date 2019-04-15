Балльную систему борьбы со злостными нарушителями ПДД могут ввести весной

15 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Балльную систему борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения могут ввести в Беларуси этой весной, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр внутренних дел Игорь Шуневич.

В конце февраля Министерство внутренних дел предложило ввести новую систему реагирования на умышленные и неоднократные нарушения ПДД со стороны водителей. Она заключается в том, что за определенные виды правонарушений в области дорожной безопасности предлагается начислять баллы. Когда гражданин будет набирать определенное их количество, то будет лишаться водительских прав на некоторое время.

"Мы завершили работу над проектом и отправили на согласование в компетентные органы. Насколько я знаю, все госорганы рассмотрели проект и высказали принципиальное согласие с ним. Остается законодательно принять нормативный документ. Надеюсь, это произойдет весной", - сказал министр.

Сегодня в Витебске состоялось представление нового начальника УВД облисполкома Михаила Гриба. Прежде он был заместителем начальника главного управления внутренних дел Минского горисполкома - начальником милиции общественной безопасности. Во время представления министр внутренних дел Игорь Шуневич нацелил каждого сотрудника на повышение личного профессионализма и переход на качественно новый уровень в своей работе.-0-