Baltnews: Запад пытается заставить Беларусь расхлебывать кризис с беженцами

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад пытается заставить Беларусь расхлебывать кризис с беженцами, пишет информационное агентство Baltnews.

Лишившись своего дома, беженцы все свои надежды на будущее связывали с приглашениями и щедрыми посулами Запада. "Но так как сегодня они для политиков Евросоюза являются уже "отработанным материалом", из которого трудно извлечь какую-нибудь выгоду, двери в "цивилизованный рай" перед ними бесцеремонно захлопнулись", - пишет Baltnews.

Беженцев "гостеприимный Запад" загнал на территорию Беларуси, которая "в кровавых натовских авантюрах по разрушению целых стран участие не принимала, сотни тысяч обездоленных людей покидать родину не заставляла и брать на себя о них заботу никогда и никому не обещала". "А сейчас Запад, заваривший всю эту кашу, пытается заставить Беларусь ее расхлебывать", - отмечает агентство.-0-