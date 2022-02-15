Баня, школа и медобслуживание: как проходит 100-й день беженцев на границе

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Помощь беженцам в лагере в ТЛЦ организована в штатном режиме. Здесь продолжают работать полевая баня, мобильный образовательный центр и другие необходимые службы и объекты, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 100-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас в ТЛЦ около 700 человек, среди которых около 300 детей.

"Сложно представить, что мы уже столько дней провели здесь. Зимой без помощи нам было бы невероятно сложно выжить. Спасибо Беларуси за поддержку. Но все же мы ждем, что наша ситуация разрешится. Я отправился за лучшей жизнью для семьи и надеюсь, что мы ее получим", - рассказал беженец Саид. Он из Ирака, здесь находится с семьей, в которой четверо детей.

Все его дети посещают мобильный образовательный центр, развернутый рядом с ТЛЦ. По словам Саида, это хорошая возможность для детей скрасить досуг, избавиться от мрачных мыслей при долгом ожидании. С детьми здесь занимаются волонтеры и педагоги-психологи из Гродно. В основном проводят развивающие занятия, оказывают психологическую помощь.

"Мы благодарны за заботу. Но все же этот центр не лучшее место для детей. Нам некуда вернуться. Дома у нас ничего не осталось - ни дома, ни работы, только опасность для всех. Неужели в Европе не могут проникнуться нашей проблемой?! Нам остается только надеяться и ждать положительных новостей", - рассказал еще один беженец Реваз. За время нахождения в ТЛЦ он во второй раз стал отцом. Сейчас малышка вместе с мамой в больнице, она приболела. "Это тоже проблема. Дети болеют, на улице холодно, нам пытаются создавать условия внутри, обеспечить всем, но не должны младенцы расти в такой ситуации. Неужели и на это в Европе не обратят внимания?" - посетовал молодой отец. Он подчеркнул, что за это время в лагере в ТЛЦ родилось уже несколько малышей.

К слову, детям здесь уделяют особое внимание и в плане медицинского обслуживания. Сегодня в ТЛЦ вместе с ЮНИСЕФ работали медики и представители санслужбы из Гродно. Планируется совместными усилиями организовать обследование детей и оказание плановой помощи. Главный врач детской центральной городской клинической поликлиники Гродно Евгений Онегин отметил, что на первоначальном этапе планируется выезд педиатра, проведение общего осмотра детей, лабораторные исследования, а в дальнейшем при необходимости возможны консультации узких специалистов и назначение профилактического лечения. Также будет уточняться вакцинальный статус детей, чтобы сделать им необходимые прививки.

В ТЛЦ уделят внимание и поддержанию должных санитарных условий, улучшению условий нахождения людей. Недалеко от ТЛЦ работает и военная полевая баня. Сегодня в ней женский и детский день.

Жизнь в ТЛЦ уже вошла в определенный ритм. Дважды в день - горячее питание. Например, сегодня на обед волонтеры Красного Креста и военные выдавали кашу с тушенкой и продуктовые наборы, а детям еще раздавали игрушки.

Ситуация с беженцами не остается без внимания ни один день, отметил член Совета Республики Игорь Гедич. "Они обеспечены горячим питанием, выдаются продуктовые наборы, санитарно-гигиенические принадлежности. За все время им выдано более 245 т помощи, в том числе не только продуктов, но и теплой одежды, обуви и других необходимых вещей. Беларусь продолжит обеспечивать гуманитарную защиту этих людей столько, сколько потребуется", - подчеркнул сенатор. Он обратил внимание, что беженцы, находящиеся в ТЛЦ, не желают возвращаться домой, а продолжают надеяться, что их примут в странах Западной Европы.-0-

Фото Леонида Щеглова