Банк БелВЭБ оказал материальную поддержку школам в Минске и Орше ко Дню знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк БелВЭБ оказал материальную поддержку вспомогательной школе-интернату №10 Минска для детей с особенностями психофизического развития и средней школе №3 Орши ко Дню знаний, сообщили БЕЛТА в банке.

"Банк БелВЭБ продолжает реализацию политики социальной ответственности бизнеса, направляя свои спонсорские и благотворительные инициативы в том числе на содействие развитию образовательной сферы. Ведь забота о подрастающем поколении - стратегическая задача, от решения которой зависит благополучное будущее нашей страны", - сказали в банке.

Помощь будет направлена на укрепление материально-технической базы учреждений образования. В частности, школа-интернат №10 Минска планирует установить игровую площадку со спортивным комплексом, а средняя школа №3 Орши намерена оборудовать новый мобильный компьютерный класс.-0-