Банк БелВЭБ открыл первый сервисный офис

2 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. ОАО "Банк БелВЭБ" открыло сегодня в столичном ТРЦ "МОМО" первый сервисный офис, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первый офис банка в цифровом формате. Здесь реализован сервисный подход "one shop - one stop", который дает клиенту возможность выполнить все операции у одного менеджера. При этом менеджер может работать как с физическими, так и с юридическими лицами.

Офис оборудован устройствами самообслуживания, в том числе здесь установлен банкомат с функцией кеш-ресайклинга, платежно-справочный терминал самообслуживания и терминал автоматического обмена валют.

Развитие online технологий и переход к дистанционному банковскому обслуживанию предполагает сокращение количества кассовых операций. Соответственно снижается потребность в стандартных специально оборудованных кассовых узлах. Вместо них рабочие места сотрудников нового сервисного центра оборудованы компактными электронными кассирами, выполняющими все функции обычной кассы банка.

Формат данной точки продаж предполагает самостоятельность структурного подразделения с подчиненностью напрямую центральному аппарату.

Как отметил в беседе с журналистами председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский, с открытием первого сервисного офиса банк начинает масштабный проект по переводу своей территориальной сети на двухуровневую модель ведения бизнеса и высокотехнологичный формат обслуживания клиентов. Все это реализуется в рамках стратегических планов Банка БелВЭБ по ускоренной цифровизации бизнеса.

"Мы стратегически меняем подходы к обслуживанию клиентов в офисах банка по принципу шоурума, - отметил председатель правления. - По большому счету, здесь реализована технология безлюдного банка: если человек знает, как пользоваться теми или иными технологическими решениями, он в состоянии получить практически любую услугу самостоятельно уже сейчас. Если он пока не на ты с этим технологическим решением, сотрудник банка обязательно поможет".

Кроме того, к минимуму сводится бумажный документооборот. Например, все кассовые документы представителей малого и среднего бизнеса будут подписываться на планшетах и лишь по просьбе клиентов распечатываться на бумаге.

По словам Василия Матюшевского, банк планирует переформатирование и остальных отделений. "По большому счету, мы хотели бы сделать переформатирование максимум за 18 месяцев, - подчеркнул он. - По стратегии, это около 60 точек продаж по всей стране".

ОАО "Банк БелВЭБ" - один из крупнейших кредиторов предприятий реального сектора экономики Беларуси.

Фото предоставлены пресс-службой ОАО "Банк БелВЭБ"

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