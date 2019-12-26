Банк развития объявляет о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" объявляет о проведении пилотного конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм, который является первым конкурсом с новым видом государственной поддержки.
Прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части фактически понесенных затрат на реализацию инвестиционного проекта.
Условия финансирования Банком развития проектов победителей конкурсного отбора:
размер кредита - не более 80% от стоимости капитальных затрат по проекту без НДС;
срок кредитования - не более 15 лет;
годовая процентная ставка - на уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
отсрочка погашения основного долга - не более 1 года после ввода молочно-товарной фермы в эксплуатацию;
рассрочка по уплате процентов - в размере ½ ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода молочно-товарной фермы в эксплуатацию.
Государственная поддержка победителям конкурсного отбора будет оказываться в виде предоставления бюджетных трансфертов в размере 25% от стоимости капитальных затрат без НДС, в том числе:
в размере 15% от стоимости капитальных затрат без НДС - единовременно по факту ввода объекта в эксплуатацию;
в размере 10% от стоимости капитальных затрат без НДС - единовременно по факту выхода молочно-товарной фермы на полную проектную мощность.
Бюджетные трансферты носят целевой характер и могут быть направлены:
трансферт 1 - на покупку нетелей и (или) на погашение кредита ОАО "Банк развития Республики Беларусь";
трансферт 2 - на погашение кредита ОАО "Банк развития Республики Беларусь".
Предлагаемый инструмент государственной поддержки будет стимулировать организации на реализацию проекта в установленные сроки и его выход на полную проектную мощность, поскольку только по факту выполнения данных мероприятий им будет оказана государственная поддержка.
Начало подачи конкурсных предложений - 31 декабря 2019 года;
окончание - 31 марта 2020 года.
Ознакомиться с конкурсной документацией можно
на официальном сайте
Банка развития: https://brrb.by/
(Раздел "Деятельность" - "Финансирование инвестиционных проектов" - "Конкурсный отбор").