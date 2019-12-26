Банк развития объявляет о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" объявляет о проведении пилотного конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм, который является первым конкурсом с новым видом государственной поддержки.

Прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части фактически понесенных затрат на реализацию инвестиционного проекта.

Условия финансирования Банком развития проектов победителей конкурсного отбора:

размер кредита - не более 80% от стоимости капитальных затрат по проекту без НДС;

срок кредитования - не более 15 лет;

годовая процентная ставка - на уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

отсрочка погашения основного долга - не более 1 года после ввода молочно-товарной фермы в эксплуатацию;

рассрочка по уплате процентов - в размере ½ ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода молочно-товарной фермы в эксплуатацию.

Государственная поддержка победителям конкурсного отбора будет оказываться в виде предоставления бюджетных трансфертов в размере 25% от стоимости капитальных затрат без НДС, в том числе:

в размере 15% от стоимости капитальных затрат без НДС - единовременно по факту ввода объекта в эксплуатацию;

в размере 10% от стоимости капитальных затрат без НДС - единовременно по факту выхода молочно-товарной фермы на полную проектную мощность.

Бюджетные трансферты носят целевой характер и могут быть направлены:

трансферт 1 - на покупку нетелей и (или) на погашение кредита ОАО "Банк развития Республики Беларусь";

трансферт 2 - на погашение кредита ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Предлагаемый инструмент государственной поддержки будет стимулировать организации на реализацию проекта в установленные сроки и его выход на полную проектную мощность, поскольку только по факту выполнения данных мероприятий им будет оказана государственная поддержка.

Начало подачи конкурсных предложений - 31 декабря 2019 года;

окончание - 31 марта 2020 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно

на официальном сайте

Банка развития: https://brrb.by/

(Раздел "Деятельность" - "Финансирование инвестиционных проектов" - "Конкурсный отбор").

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